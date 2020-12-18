Алиев и глава ФСБ обсудили соглашение по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с директором ФСБ России Александром Бортниковым, в ходе встречи они обсудили трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху, передает пресс-служба главы государства.
Как сообщается, азербайджанский лидер принял главу Федеральной службы безопасности РФ в пятницу, 18 декабря.
В пресс-службе отметили, что стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, урегулирование конфликта, а также выполнение пунктов трехстороннего соглашения.
Также Алиев и Бортников отметили, что ситуация стабильна.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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