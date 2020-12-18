Помпео заявил об опасности купленных Турцией С-400 для военных США

Купленные Турцией у России зенитные ракетные системы С-400 угрожают безопасности американских военнослужащих, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

По словам Помпео, покупка Турцией систем С-400 дает России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности.

Цель введенных американской стороной санкций – «помешать России получить существенные доходы, доступ и влияние», подчеркнул госсекретарь. Он добавил, что ограничени «не предназначены для подрыва военного потенциала или боевой готовности Турции или любого другого союзника или партнера США».

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.

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