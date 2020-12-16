Минобороны опровергло информацию об окружении российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы в непризнанном Нагорном Карабахе не попадали в окружение, заявили в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

«Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российские силы продолжают работу на наблюдательных постах и по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы находятся в окружении военных Азербайджана на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

До этого сообщалось, что около 100 военнослужащих пропали в Гадрутском районе Карабаха.

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