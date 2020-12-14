Армения и Азербайджан начали обмен пленными и заложниками

Армения и Азербайджан начали проводить взаимный обмен пленными и заложниками. Об этом сообщает сайт азербайджанской Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Отмечается, что обмен осуществляется по принципу «всех на всех».

«14 декабря текущего года началось взаимное возвращение пленных и заложников», ― указано в сообщении.

В Госкомиссии Азербайджана указали, что договоренность об обмене с армянской стороной пленными и заложниками была достигнута «в результате переговоров, проведенных при участии международных организаций и командования миротворческих сил России».

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские миротворцы сообщили о стабилизации ситуации в Карабахе

— Траур по погибшим в Карабахе будет объявлен в Армении 19 декабря

— Четверых азербайджанских военных арестовали за издевательство над телами армян