Шойгу доложил Путину о запуске ракет «Булава»
Карина Казанцева
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Российские военные выполнили пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах», доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки», — говорится в сообщении.
Тренировка прошла в Охотском море. Дальность пуска составила более 5,5 тысячи километров.
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