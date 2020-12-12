Умер последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии — Мугин Нагаев. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что Нагаеву было 102 года. Он являлся кавалером орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и первым кавалером ордена генерала Шаймуратова.

«Такие люди – пример для нашей молодежи, для нас всех. Сегодня мы проводили героя в последний путь с глубоким уважением», — написал Хабиров, добавив, что власти региона увековечат память героя.

Мугин Нагаев появился на свет в 1918 году в селе Сукулово Ермекеевского района. С декабря 1941 года по декабрь 1945-го он служил в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии командиром взвода противотанковой батареи. За проявленные в боях мужество и героизм его дважды представляли к званию Героя Советского Союза.