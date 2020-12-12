Учения «Щит Союза-2021» пройдут в сентябре 2021 года в Белоруссии
Совместные военные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза-2021» пройдут в сентябре следующего года на территории республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление белорусского министерства обороны.
«В сентябре в Белоруссии пройдет совместное стратегическое учение «Щит Союза-2021», — указано в сообщении ведомства.
Учения «Щит союза» проходят один раз в два года, поочередно на территории Белоруссии и России. В сентябре 2019 года маневры проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области РФ.
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