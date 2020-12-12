Трое военнослужащих НКР получили ранения в перестрелке с азербайджанскими военными

В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что вечером 11 декабря азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нападения на пост Армии обороны НКР, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в результате завязавшейся перестрелки трое карабахских военных получили ранения.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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