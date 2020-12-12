National Interest объяснил, почему Су-57 является «реальной угрозой» для НАТО

Американский репортер Марк Эпископос назвал главные особенности российского истребителя пятого поколения Су-57, которые представляют «реальную угрозу» для НАТО. Об этом он написал в статье для издания The National Interest.

По мнению журналиста, это конструкция истребителя, позволяющая совершать удачные маневры, а также огневая мощь, — Су-57 может применять разнообразные ракеты класса «воздух-воздух», а также у нее есть вооружение для поражения наземных целей.

Кроме того, оптимизировать процесс производства истребителя помогла его цена, отметил автор. Он также выделил авионику Су-57, которая позволяет эффективно отслеживать противника, в том числе летательные аппараты, созданные по технологии «стелс».

Также Эпископос обратил внимание на возможность использования российского истребителя совместно с тяжелым беспилотником С-70 «Охотник», который, как отметил репортер, был создан в качестве ведомого для истребителя, который сможет улучшить его боевые возможности.

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