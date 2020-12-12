Несколько ракет взорвались в разных районах столицы Афганистана

В разных районах кабула взорвались несколько ракет, один человек погиб. Об этом сообщает Tolo Newshttps://tolonews.com/afghanistan-168432.

По данным полиции, около международного аэропорта имени Хамида Карзая и района Кабула Хваджа Раваш взорвались минимум четыре ракеты. Один человек погиб и один ранен.

Ни одна из действующих в районе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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