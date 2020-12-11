В Британии обвинили Россию в подготовке к ядерной войне

Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке ядерных сил России и обвинил Москву в «подготовке к ядерной войне» и «обострении напряженности в отношениях с Западом».

Британские комментаторы не согласились с публикацией и заявили, что все страны проводят аналогичные испытания.

«Ничего удивительного в этом нет. Любая страна проводит военные испытания», — написал Mummy Badgers.

«США ежегодно проводят испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проводят учебные бомбардировки. Нет причин возмущаться, когда мы делаем то же самое», — заявил Hollow81.

Ранее минобороны сообщило, что российские военные отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

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