Смертельное ДТП с участием российских миротворцев произошло в Карабахе
Два человека погибли в результате аварии с участием автомобиля российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.
По данным госслужбы, машина марки Suzuki Vitara съехал с проезжей части и столкнулся с автомобилем «Урал» российских миротворцев.
В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Suzuki, их личности устанавливаются, указано в сообщении.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
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