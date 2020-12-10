Военные США ожидают атаки проиранского ополчения на Ближнем Востоке
Максимс Краюшкинс
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Военные США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности на случай нападения Ирана. Об этом сообщила газета Politico.
По данным газеты, Пентагон внимательно следит за «внушающими обеспокоенность индикаторами потенциальных приготовлений к атаке» со стороны проиранского ополчения в Ираке.
Ранее сообщалось, что США временно отзовут часть персонала из своего посольства в Багдаде.
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