Захарова назвала домыслами сообщения о наличии в РФ микроволнового оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сочла домыслами и фантастическими гипотезами сообщения о наличии и использовании в России оружия направленного микроволнового воздействия, передает РИА «Новости».

Так дипломат прокомментировала доклад Национальной академии наук США. В нем указывается, что использование оружия направленного микроволнового воздействия является одной из возможных причин неоднократных неврологических заболеваний среди сотрудников американских дипмиссий на территории России, Кубы и Китая.

»(Мы — прим. «Газета.Ru») не располагаем информацией о наличии в России оружия направленного микроволнового воздействия, тем более о случаях его практического применения. Подобные, как мы считаем, провокационные и не подкрепленные фактами домыслы, фантастические гипотезы вряд ли можно рассматривать в качестве повода для комментария в принципе», — сказала Захарова.

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