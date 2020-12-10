Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск республики и России, созданный в рамках Союзного государства двух стран. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александр Вольфович после доклада главе государства, передает агентство «БелТА».

По его словам, работа по модернизации плана применения региональной группировки войск также была проведена в России.

Отмечается, что после этого соответствующий план будет вынесен на заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

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