Избранный, по предварительным данным, президент США Джо Байден представил кандидата на пост главы Пентагона — генерала Ллойда Остина. Об этом пишет The New York Times.

«Его любят мужчины и женщины в Вооруженных силах, боятся наши противники, знают и уважают наши союзники. И он разделяет мою глубокую веру в ценности американских альянсов», — сказал Байден.

67-летний Остин имеет ранг четырехзвездного генерала. Если он будет утвержден в должности, то он станет первым афроамериканцем, возглавившим оборонное ведомство.

После своей отставки в 2016 году Остин работал в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.

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