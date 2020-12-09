Минобороны РФ развернуло дополнительные медпункты в Карабахе
Антон Демидов
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Медики Минобороны России развернули дополнительные медпункты в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское военное ведомство.
В министерстве рассказали, что дополнительные медпункты для оказания первичной медико-санитарной помощи были развернуты в Степанакерте, населенном пункте Ходжалы, а также на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре.
Отмечается, что эти пункты оснащены современным медицинским оборудованием, в них работают врачи различных специальностей и специалисты психологической службы.
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