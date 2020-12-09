В России создадут аналог пистолета Glock

В России разрабатывают новый пистолет, который по техническим характеристиками будет сопоставим с последними моделями всемирно известного бренда Glock, заявил гендиректор предприятия-разработчика оружия ORSIS (входит в группу компаний «Промышленные технологии») Валерий Новоселов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что это оружие создается с нуля. Гендиректор предприятия-разработчика отметил, что пистолет будет сделан из полимерных материалов в калибре 9х19.

«Предварительное название модели – ORSIS S1. Надеемся создать нечто равнозначное по весу (650 граммов без патронов) и боевым свойствам пистолетам Glock пятого поколения», — сказал Новоселов.

По его словам, на предприятии ожидают, что уже в 2021 году появится прототип этого пистолета.

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