Умерла сообщившая о Победе в ВОВ телеграфистка

Телеграфистка Любовь Нетупская, сообщившая о Победе в Великой Отечественной войне, скончалась в Гомеле на 101-м году жизни. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на ее дочь.

«Мама ушла тихо, во сне», – рассказала дочь Нетупской.

Телеграфистка работала в штабе первого Белорусского фронта, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. Она вошла в Берлин в день его взятия, 2 мая, а в ночь на 9 мая передала в Москву сообщение о капитуляции фашистской Германии.