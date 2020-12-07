Путин внес изменения в закон о химическом оружии

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает внесение изменений в закон о химическом оружии. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, коррективы были внесены в Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия. Кроме того, в отношении них установлен экспортный контроль.

В документе говорится, что его действие начинается после трех месяцев со дня опубликования.

Согласно указу, его подписание обусловлено «защитой национальных интересов и обеспечением выполнения международных обязательств РФ», которые предусмотрены Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года и резолюцией Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 года.

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