Россия будет способствовать обмену пленными в Карабахе

Россия намерена способствовать скорейшему завершению обмена пленными в Нагорном Карабахе через своих миротворцев, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Лаврова, обмен пленными является важнейшим вопросом.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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