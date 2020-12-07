Лавров заявил о выходе конфликта в Карабахе из горячей фазы
Конфликт в Нагорном Карабахе в настоящее время находится на выходе из горячей фазы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА «Новости».
Трехстороннее соглашение лидеров России, Азербайджана и Армении остановило войну, а также обеспечило договоренности для восстановления экономики и решения гуманитарных проблем, отметил глава российского МИДа.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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