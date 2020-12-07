Половина россиян ощущает угрозу ядерной войны

Каждый второй россиянин видит угрозу военного конфликта с применением ядерного оружия в мире. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Таким образом думают 53% россиян разной возрастной категории. Как отмечается, среди граждан в возрасте от 46 до 60 лет подобные риски видят 63%.

При этом 37% респондентов считают, что угроза такого конфликта исходит от США, 3% — от НАТО в целом, еще 2% опрошенных видят в качестве инициатора Великобританию.

Исследование также показало, что 39% жителей страны не видят угрозы ядерного военного конфликта. В возрастной группе от 18 до 30 лет 55% не верят в вероятность его начала.

Затруднились дать оценку по данному вопросу лишь 8% россиян. Как отмечается, в опросе участвовали 1000 совершеннолетних жителей России.

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