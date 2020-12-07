В Сирии успешно применили беспилотники «Калашникова»

Беспилотники концерна «Калашников» положительно себя показали в ходе боевых действий в Сирии. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«Беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает», — уточнил он.

Отмечается, что речь идет как о разведывательных БПЛА, так и о боевых.

Ранее сообщалось, что российский производитель ZALA Aero, входящий в группу компаний «Калашников», разработал и испытал новый беспилотный комплекс, который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку. Судно ZALA 421-16EV было создано по типу «конвертоплана», то есть гибрида беспилотников самолетного и вертолетного типов.

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