Более 850 беженцев вернулись в Нагорный Карабах
В непризнанный Нагорный Карабах за сутки вернулись 859 беженцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 859 человек», — говорится в сообщении.
Беженцев сопровождали российские миротворцы. С начала миротворческой операции в Карабах вернулись больше 33 тыс. местных жителей.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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