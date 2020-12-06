В Степанакерт прибыли дополнительные силы МЧС России

В пресс-службе МЧС России рассказали об отправке дополнительных сил ведомства в Степанакерт. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что дополнительные силы и средства МЧС были направлены в регион для наращивания группировки в непризнанном Нагорном Карабахе.

С понедельника, 7 декабря, по заявлению ведомства, спасатели приступят к выполнению своих задач в рамках гуманитарной миссии.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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