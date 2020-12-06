Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с украинскими военными

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где планирует встретиться с военными. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента страны.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что действующее перемирие в Донбассе стало самым продолжительным за все время конфликта.

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