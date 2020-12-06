В Великобритании высмеяли слежку за кораблями России у своих берегов

Читатели британского издания The Daily Mail высмеяли публикацию о том, что флот Великобритании отслеживает военные корабли России, проходящие рядом с территориальными водами королевства.

В своем материале таблоид указал на «увеличение военного присутствия России в британских водах».

При этом многие пользователи в комментариях отметили, что российские корабли находились в международных, а не в британских водах.

«Любой может патрулировать международные воды, они делали это годами», – отметил комментатор под ником ColdPop2.

Кроме того, британцы пошутили над тем, что российские корабли в международных водах беспокоят властей страны больше, чем нелегальная миграция.

«Мы следим за могучим российским флотом, пересекающим Ла-Манш в международных водах, но не видим на наших радарах сотни лодок и катамаранов иммигрантов», – подчеркнул ang.

«О нет, русские идут. Они разберутся со всеми нелегальными мигрантами», – добавил Thomas Covenant.

Ранее власти Великобритании сообщили, что за последние несколько недель засекли девять российских военных кораблей около своих территориальных вод. В Лондоне отметили, что корабли ВМФ РФ ни разу не нарушили британских границ.

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