Военные медики РФ начали прием пациентов в Степанакерте

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа РФ начал предоставлять помощь населению Степанакерта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что российские военные медики приняли уже порядка 40 местных жителей.

«Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения МОСН были доставлены в Степанакерт.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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