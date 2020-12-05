Киев готов увеличить взносы на операции НАТО

Киев готов увеличить взносы на операции под руководством Североатлантического альянса, заявил министр обороны страны Андрей Таран. Об этом пишет издание «Правительственный курьер».

Также Украина может направить дополнительный военный и гражданский персонал на работу в НАТО.

«Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы», — сказал Таран.

По его мнению, это приблизит Украину к членству в организации.

Ранее Украина заявила, что намерена стать членом НАТО до 2030 года

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