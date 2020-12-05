Под Москвой прошла реконструкция Дня начала контрнаступления советских войск

Историческая реконструкция Дня начала контрнаступления войск Советского Союза в битве под Москвой в 1941 году прошла в музее под открытым небом «Поле Победы» у Главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что в мероприятии участвовали более 60 членов исторических обществ из ряда российских городов. Была задействована историческая бронетанковая техника: от легендарного Т-34 до установки «Катюша».

В Минобороны рассказали, что это место у Главного храма ВС РФ было выбрано за счет того, что в Алабине был развернут штаб обороны Москвы, который возглавлял маршал СССР Георгий Жуков.

«Контрнаступление советских войск под Москвой, начавшееся 5 декабря 1941 года, считается одним из самых масштабных сражений. Именно здесь, недалеко от столицы, хваленая гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение», — подчеркнули в ведомстве.

В дальнейшем действия советской армии вынудили командование Рейха отказаться от наступления на Москву с Наро-Фоминского направления.