Российские саперы разминировали почти 50 гектаров местности в Карабахе

Российские миротворцы разминировали местность вокруг опор линий электропередачи вдоль автодороги между Шушей и перевалом Лысогорским, общая площадь разминированных территорий в Нагорном Карабахе составляет почти 50 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ходе работы по разминированию вдоль дороги Шуша — Лысогорский обнаружено 35 взрывоопасных предметов, очищено 4,8 гектаров территории и 2,5 км дорог, указано в сообщении.

По данным Минобороны, за все время миссии в Карабахе российские миротворцы разминировали почти 50 гектаров местности и 17 км дорог, а также обнаружили и обезвредили около 1 150 взрывоопасных предметов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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