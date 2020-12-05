Российские саперы начали разминирование рядом с аэропортом Степанакерта
Российские саперы начали работы по разминированию в районе населенного пункта Ходжалы недалеко от аэропорта Степанакерта, сообщает РИА «Новости».
К разминированию будет привлечен многофункциональный роботизированный комплекс «Уран-6» и саперное отделение российского Министерства обороны, указано в сообщении.
При этом на данный момент взрывоопасные предметы на указанной территории обнаружены не были, рассказал заместитель начальника Центра гуманитарного разминирования подполковник Дмитрий Ключевский.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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