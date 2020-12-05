Рассекречены документы об участии войск НКВД в боях за Москву

Росгвардия рассекретила документы об участии войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР в боях за Москву в 1941 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Материалы были рассекречены к годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой войск, заявили в Росгвардии. В ведомстве напомнили, что контрнаступление, в результате которого силы Третьего рейха были отброшены на сотни километров от столицы, началось 5 декабря 1941 года.

Документы свидетельствуют о подвигах войск НКВД, указано в сообщении. В частности, сотрудники наркоматов уничтожали танки и пехоту противника, разминировали подходы к дорогам в местах предстоящего наступления, восстанавливали поврежденные линии связи и железные дороги для доставки на фронт продуктов, медикаментов и боеприпасов.

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