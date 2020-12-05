Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в карабахский Степанакерт в пятницу при содействии российских миротворцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, которые следовали из Еревана в Степанакерт, указано в сообщении. Всего в Нагорный Карабах вернулись уже около 32 тысяч беженцев.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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