WSJ: Трамп распорядился вывести американские войска из Сомали

Действующий президент США Дональд Трамп приказал Пентагону вывести из Сомали почти все базирующиеся там американские войска, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников, около 700 американских военных будут переброшены из Сомали на базы в Кении и Джибути. Ожидается, что войска будут выведены из Сомали в начале следующего года, указано в материале.

При этом американские военные продолжат совершать в Сомали краткие контртеррористические операции против местного филиала запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России), отмечает издание.

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