Экс-глава Армении заявил, что власти сделали войну в Карабахе неизбежной

Бывший президент Армении Роберт Кочарян в интервью «5 каналу» заявил, что власти страны сами сделали все для развязывания войны в Нагорном Карабахе.

«Я уверен, что власти Армении, осознанно или неосознанно, сделали все, чтобы сделать войну неизбежной», — сказал Кочарян.

По его словам, можно было избежать этого военного конфликта. Однако из-за противоречивых заявлений армянской стороны переговорный процесс был загнан в тупик.

«Война началась в момент, когда никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны», — отметил экс-глава государства.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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