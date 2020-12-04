Генсек ООН призвал Баку и Ереван обеспечить гуманитарный доступ в Карабах
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к властям Азербайджана и Армениии с просьбой обеспечить гуманитарный доступ на территорию непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.
Его официальный представитель Стефан Дюжаррик отметил, что организация готова предоставлять необходимую гуманитарную помощь для пострадавших в результате конфликта регионов.
По его словам, ООН также готова увеличивать объемы поддержки в случаев поступления соответствующего запроса.
«Он (Гутерриш. — «Газеты.Ru») призывает все влияющие на ситуацию стороны полноценно сотрудничать с представителями ООН, чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ», — подчеркнул Дюжаррик.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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