Власти Карабаха заявили, что не готовятся к новой войне

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили об отсутствии причин для подготовки к новой войне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время «таких причин однозначно нет».

Погосян констатировал, что Карабах в период недавнего обострения вооруженного конфликта в регионе покинули большинство мирных жителей.

«К настоящему времени половина из них уже вернулись. Это означает, что у людей есть доверие. Доверие – это самое главное», – подчеркнул Погосян.

Он добавил, что каждый день в родные города и селения в Карабахе возвращаются 2-3 тысячи человек.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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