Больше семи тысяч военных привились от коронавируса, рассказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Об этом пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что уже получено 14,5 тысяч доз вакцины. Они распределены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Минобороны. Ежедневно прививаются полторы тысячи военных.

«Уже вакцинированы 7 175 военнослужащих», — сказал Иванов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 65 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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