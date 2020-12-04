Больше семи тысяч военных привились от коронавируса
Больше семи тысяч военных привились от коронавируса, рассказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Об этом пишет РИА «Новости».
Он подчеркнул, что уже получено 14,5 тысяч доз вакцины. Они распределены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Минобороны. Ежедневно прививаются полторы тысячи военных.
«Уже вакцинированы 7 175 военнослужащих», — сказал Иванов.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 65 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.
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