Шойгу поручил вакцинировать от коронавируса до 5 тысяч военнослужащих в день

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавируса, прививать до 5 тысяч военнослужащих в день. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время ежесуточно прививается более 1,5 тысячи военных.

Отмечается, что министр также призвал создать на базе военно-медицинских организаций и подразделений прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации.

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