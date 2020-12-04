Шойгу поручил вакцинировать от коронавируса до 5 тысяч военнослужащих в день
Анна Светлова
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава от коронавируса, прививать до 5 тысяч военнослужащих в день. Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящее время ежесуточно прививается более 1,5 тысячи военных.
Отмечается, что министр также призвал создать на базе военно-медицинских организаций и подразделений прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации.
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