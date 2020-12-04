Тела двух человек найдены на военной базе Форт-Брэгг в США

Тела двух мужчин обнаружены на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из главных баз армии США. Об этом информирует издание Stars and Stripes со ссылкой на военных.

Отмечается, что тела были найдены в среду, 2 декабря. Неизвестно, были ли связаны погибшие с базой. По словам представителей Форт-Брэгг, смерти не имеют отношения к проводимым там официальным учениям. Командование специальных расследований сухопутных войск Соединенных Штатов начало расследование произошедшего.

По данным СМИ, на базе Форт-Брэгг находятся более 50,3 тысячи военнослужащих Это один из крупнейших военных комплексов США, он занимает свыше 170 тысяч акров (более 68 тысяч гектаров).

Как уточняется издание, с начала текущего года на базе умер по меньшей мере 31 военнослужащий, половина из них совершили суицид.

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