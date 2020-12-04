США предусмотрели санкции против Турции за покупку у России C-400

Проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает санкции против против Турции за приобретение российских ЗРК С-400. Об этом сообщает «Интерфакс».

В течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах президенту США предписывается ввести «пять или более санкций» в отношении турецких чиновников, участвовавших в приобретении С-400.

Санкции могут быть введены в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций.

В сентябре 2017 года Анкара решила купить С-400, что вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса. За эту сделку Турции запрещены продажи истребителей F-35.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Последствия госпереворота: почему Турция решила купить С-400

— В минобороны Турции заявили о продолжающихся испытаниях С-400

— США разрабатывают закон против российских С-400