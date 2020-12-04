Для российских военных разработают комплекс ПВО ближнего действия «Птицелов», оснащенный уникальной интеллектуальной боевой системой управления. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники.

«Сухопутные войска и ВДВ получат разные его версии. Создается вариант как на шасси БМП-3, так и на авиадесантируемой БМД-4М», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, новое оружие сможет по оптическому изображению отличать и атаковать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и дроны противника.

Отмечается, что к концу 2022 года планируется завершить опытно-конструкторскую работу по созданию сухопутного «Птицелова» и провести испытания.

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