Для российских военных разработают комплекс ПВО ближнего действия
Для российских военных разработают комплекс ПВО ближнего действия «Птицелов», оснащенный уникальной интеллектуальной боевой системой управления. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники.
«Сухопутные войска и ВДВ получат разные его версии. Создается вариант как на шасси БМП-3, так и на авиадесантируемой БМД-4М», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, новое оружие сможет по оптическому изображению отличать и атаковать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и дроны противника.
Отмечается, что к концу 2022 года планируется завершить опытно-конструкторскую работу по созданию сухопутного «Птицелова» и провести испытания.
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