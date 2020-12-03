МИД России обеспокоен наращиванием сил НАТО в Черном море

Россия обеспокоена наращиванием присутствия Североатлантического альянса в Черном море, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Захарова отметила, что НАТО расширяет ареал своей деятельности в регионе и привлекает к ней внерегиональные страны, в последнее время увеличивается частота захода кораблей стран-членов альянса в порты Черного моря.

Кроме того, наступательные вооружения разворачиваются на территории Болгарии и Румынии, в ходе учений отрабатываются сценарии ударов по российской территории, добавила представитель МИДа.

«Все это вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса и его стран-членов, реагировать соответствующим образом», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, деятельность Североатлантического альянса в Черном море расшатывает региональную стабильность и «вбивает клин между странами-соседями».

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