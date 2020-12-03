Аксенов отреагировал на заявление НАТО о военной мощи России в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление НАТО о наращивании Россией военной мощи на полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее НАТО обвинила РФ в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море. В альянсе заявили, что ответят на это усилением своего присутствия в регионе.

«Главная цель подобных заявлений – оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием – валить с больной головы на здоровую», — подчеркнул глава Крыма.

Он отметил, что мощь крымского соединения Вооруженных сил России соответствует существующим угрозам и является достаточной для того, чтобы надежно и в полном объеме обеспечить безопасность региона и его жителей.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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