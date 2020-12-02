В Карабах вернулись больше 28 тысяч беженцев

В непризнанный Нагорный Карабах за сутки вернулись 1,4 тысячи, всего — больше 28 тысяч человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Беженцев сопроводили российские миротворцы.

«Второго декабря 2020 года российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1479 человек», — говорится в сообщении.

Согласно решению армянских властей, будут отменены ограничения на проведение митингов и публикации СМИ, а также специальный режим въезда и выезда из страны. Соответствующее постановление правительства будет опубликовано в ближайшее время, отметил Агаджанян.

Военное положение было введено на территории Армении 27 сентября на фоне обострения нагорно-карабахского конфликта.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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