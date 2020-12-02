Военнослужащих ЦВО начали прививать от COVID-19

В Центральном военном округе (ЦВО) началась вакцинация военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в ЦВО поступила первая партия вакцины от COVID-19.

«В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что всего планируется вакцинировать более 400 тыс. военнослужащих.

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