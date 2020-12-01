РФ и Турция достигли консенсуса по центру мониторинга ситуации в Карабахе
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, он расположится на территории Азербайджана.
По словам Конашенков, количество российского и турецкого персонала в организации будет равнозначным.
Ранее Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район вернулся Азербайджану 20 ноября. Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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