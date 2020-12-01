RT: США могут купить российские Ми-24 и Ан-2

Минобороны США хочет приобрести российский вертолет Ми-24 или Ми-17, а также самолет Ан-2. Об этом сообщает RT со ссылкой на уведомление к потенциальному контракту.

В его тексте говорится, что Пентагон заинтересован в покупке этой техники для ознакомления американских инструкторов с ее возможностями.

«Для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных лётных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1 (первая эскадрилья обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты. — «Газета.Ru»)», — указывается в документе.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен приобрести партию полноразмерных макетов некоторых образцов оружия советского производства.

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